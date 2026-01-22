Accessibility links

ევროპარლამენტმა არ დაამტკიცა ევროკომისიის წინააღმდეგ უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივა

საილუსტრაციო ფოტო: ევროკომისიის ხელმძღვანელი ურზულა ფონ დერ ლაიენი
ევროპარლამენტში ჩავარდა ევროკომისიის წინააღმდეგ უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივა. ინფორმაციას ევროპარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს.

„ევროპის პატრიოტების“ ჯგუფის მიერ წარდგენილ ინიციატივას მიემხრო 165 დეპუტატი, 390 კი წინააღმდეგი იყო, თავი 10-მა ევროპარლამენტარმა შეიკავა.

ევროკომისიის მიმართ უნდობლობის გამოცხადების ინიციატივა „ევროპის პატრიოტების“ პოლიტიკურმა ჯგუფმა მას შემდეგ წარადგინა, რაც ევროკავშირსა და MERCOSUR-ს - სამხრეთ ამერიკის ბლოკი, რომელიც წარმოადგენს საერთო ბაზარს რეგიონის ექვსი ქვეყნისთვის - შორის 17 იანვარს პარაგვაიში სავაჭრო შეთანხმებას მოეწერა ხელი.

შეთანხმებას 21-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ავსტრია, საფრანგეთი, უნგრეთი, ირლანდია და პოლონეთი წინააღმდეგი იყვნენ, ხოლო ბელგიამ თავი შეიკავა. დამტკიცებისთვის საჭირო იყო მინიმუმ 15 ქვეყნის თანხმობა, რაც ბლოკის მოსახლეობის 65%-ს შეადგენს.

ევროკომისია და ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა გერმანია და ესპანეთი, ამტკიცებენ, რომ შეთანხმება ხელს შეუწყობს აშშ-ის იმპორტის ტარიფებით გამოწვეული ბიზნესის დანაკარგების კომპენსირებას და ჩინეთზე დამოკიდებულების შემცირებას.

შეთანხმების მოწინააღმდეგეები, საფრანგეთის ხელმძღვანელობით, აცხადებენ, რომ ეს გამოიწვევს იაფი საკვების იმპორტის ზრდას, რაც ზიანს მიაყენებს ადგილობრივ ფერმერებს.


