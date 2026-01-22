პუტინის შეხვედრა კრემლში აშშ-ის პრეზიდენტის წარმომადგენლებთან

რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 22 იანვრის გვიან საღამოს შეხვედრას მართავს კრემლში აშშ-ის პრეზიდენტის სპეციალურ წარმომადგენელ სტივ უიტკოფთან და აშშ-ის პრეზიდენტის სიძესთან, ჯარედ კუშნერთან.
„რია ნოვოსტის“ ცნობით, ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კრემლში 22 იანვარს გვიან ღამით, სავარაუდოდ, სპეციალური წარმომადგენელი უიტკოფით სავსე ავტოკოლონა ჩავიდა.
„ინტერფაქსის“ ცნობით, ამერიკული დელეგაცია, მათ შორის უიტკოფი და კუშნერი, დავოსიდან მოსკოვში ჩავიდა. მათი თვითმფრინავის დაშვების კადრები ტელეარხ „როსია 24“-ზე აჩვენეს.
კრემლის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეო ჩანაწერზე ჩანს, როგორ ართმევს მოღიმარი პუტინი ხელს უიტკოფს, აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სიძეს ჯარედ კუშნერს და თეთრი სახლის მრჩეველს ჯოშ გრიუნბაუმს.
კრემლის ცნობით, შეხვედრაში ჩართული იყვნენ უკრაინის საკითხებზე რუსეთის წარმომადგენელი კირილ დმიტრიევი და კრემლის თანაშემწე იური უშაკოვი.
ერთი დღით ადრე სტივ უიტკოფმა განაცხადა, რომ ის და ჯარედ კუშნერი, რომლებიც უკრაინის მოლაპარაკებებში მონაწილეობენ, მოსკოვში გაფრინდებიან რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შესახვედრად. კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა დაადასტურა, რომ ასეთი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტის დღის წესრიგში შეტანილია.
ზელენსკიმ დავოსში ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ თქვა, რომ უკრაინა-რუსეთი-აშშ-ს მოლაპარაკებები არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში გაიმართება.
მან დავოსში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ მან და ტრამპმა შეთანხმებას მიაღწიეს ომისშემდგომ პერიოდში ამერიკული უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ.
22 იანვრის დილით, დავოსში, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართულ ე.წ. უკრაინულ საუზმეზე გამოსვლისას, სტივ უიტკოფმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკების მხარეები უკრაინაში ომის დასრულების შესახებ შეთანხმების მიღწევასთან ახლოს არიან. ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლის თქმით, მხოლოდ ერთი გადაუჭრელი საკითხი რჩება - როგორც ჩანს, ტერიტორიის კონტროლი.
ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ იმედოვნებს, რომ უიტკოფთან და კუშნერთან განიხილავს აშშ-ში გაყინული რუსული აქტივების გამოყენების შესაძლებლობას, მათ შორის უკრაინის კონფლიქტის დროს დაზარალებული ტერიტორიების აღდგენისთვის, მაგრამ მისი დასრულების შემდეგ.
სტივ უიტკოფი ბოლოს მოსკოვში 2 დეკემბერს იმყოფებოდა, როდესაც ვლადიმერ პუტინთან მისი მოლაპარაკებები ხუთი საათი გაგრძელდა. ეს უიტკოფის მეშვიდე ვიზიტია რუსეთის დედაქალაქში გასული წლის შემდეგ.
