40 ტომი და 135-მდე მოწმე - რა ხდება ჯუანშერ ბურჭულაძის საქმეზე?

8 დეკემბერს სასამართლო დიდ დარბაზში ჩაინიშნა, მაგრამ წინასწარვე ჩანდა, რომ დასწრებას ყველა ვერ მოახერხებდა. დარბაზის კართან 150-მდე ადამიანი იყო თავმოყრილი.
„ქართული ოცნების“ მთავრობის შემოღებულ შემზღუდავი კანონების გამო მანდატურების გარდა, ბოლო პერიოდში, ჟურნალისტებს ბრალდებულების ახლობლების მოგერიებაც უწევს. ვინაიდან დასწრების მსურველთა რაოდენობა ყოველთვის აღემატება დარბაზის მოცულობას, ახლობლები ცდილობენ, ჟურნალისტები პროცესზე არ შეუშვან. ახლაც ასე მოხდა:
„თქვენ დარბაზში ვერ შეხვალთ, ოჯახის წევრები უნდა შევიდეთ“, „გადადით უკან“, „მერე რა, რომ ჟურნალისტი ხარ“, „სად წერია, რომ ჟურნალისტი უნდა ესწრებოდეს სასამართლოს?“ „მოდი ადრე და ჩადექი რიგში, როგორც ყველა“, „რომელი ტელევიზიიდან ხართ?“ „არ გვჭირდება ჟურნალისტი, ჩვენ გამოვიტანთ ინფორმაციას“... ასეთი გადაძახილების ფონზე შევიდა ათიოდე კორესპონდენტი და სამოცდაათამდე ოჯახის ახლობელი დარბაზში.
კარგა ხანი იმის გარკვევას დასჭირდა, უნდა ესწრებოდნენ თუ არა სხდომას მოწმის სტატუსით დაკითხული ოჯახის წევრები. ბოლოს გადაწყდა, რომ არა და ათიოდე კაცი უკან გააბრუნეს.
- ყველა არ გასულა, ცოლს ვცნობ და აგერ ზის, - გააპროტესტა პროკურორმა.
დარბაზი კიდევ სამმა კაცმა დატოვა.
დარჩა რამე, რასაც ყადაღა არ ადევს?
წინასასამართლო სხდომაზე მტკიცებულებების დაშვებულობასა და პატიმრობის მიზანშეწონილობა განიხილებოდა. იმის გამო, რომ მხარეებმა დამატებითი მასალები წარმოადგინეს, სხდომა 15 დეკემბრისთვის გადაიდო.
მოსამართლე ლევან გელოვანმა ბრალდებულები პატიმრობაში დატოვა. მანამდე ადვოკატები მათთვის „ნებისმიერი რაოდენობის“ გირაოს ითხოვდნენ, თუნდაც 300 ათას ლარს, რომელის უზრუნველყოფას უძრავი ქონებით აპირებდნენ.
- დარჩა რამე, რასაც ყადაღა არ ადევს? - იკითხა მოსამართლემ, რაზეც ერთ-ერთმა ადვოკატმა უპასუხა, რომ გირაოს თანხას მეგობრები და ახლობლები შეაგროვებდნენ.
დაცვის მხარე ირწმუნებოდა, რომ რადგანაც გამოძიება უკვე დასრულებულია, ბრალდებულები მოწმეებზე ზეწოლას ვერ მოახდენდნენ. ადვოკატმა თამარ შათირიშვილმა ისიც თქვა, რომ ბურჭულაძეს მხრის მყესი აქვს გაწყვეტილი და ციხეში ვერ მკურნალობს.
„რატომ? არ არის სახელმწიფო მოწოდების სიმაღლეზე“? - ჩაეკითხა მოსამართლე.
„ჯერ კიდევ დაკავებამდე მკურნალობდა საზღვარგარეთ. მარჯვენა ხელს თითქმის ვერ ხმარობს“, - თქვა ადვოკატმა.
თავად ჯუანშერ ბურჭულაძემ კი ითხოვა, პატიმრობაში დატოვებაზე მსჯელობისას მისი ოჯახური მდგომარეობაც გაეთვალისწინებინათ.
„მე რვა შვილი მყავს, ოთხი არასრულწლოვანია“, - განაცხადა მან.
თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭუალძეს ბრალი სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციაში ედება. მას ედავებიან,რომ 1 333 728 ლარით უფრო ძვირად შეისყიდა მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიის აპარატი. ასევე საქმის მასალებშია 544 000 ევროდ ესპანეთში, მალაგის პროვინციაში შესყიდული მიწის ნაკვეთი და სახლი. სუს-ის განცხადებით, ამ თანხის „კანონიერი წარმომავლობა“ არ ჩანს. ასევე, გამოძიება მიუთითებს 1 593 212 ლარის უკანონოშემოსავლის ლეგალიზაციააზე, სხვადასხვანაირი „შენიღბვის“ მეთოდით.
ჯუანშერ ბურჭულაძე 11 სექტემბერს დააკავეს, უფრო ადრე 27 ივლისს დააკავეს მისი გარემოცვის სამი წევრი. ფულის მითვისებასა და გაფლანგვას ედავებიან მის ყოფილ მოადგილეს გიორგი ხაინდრავას, დავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების დეპარტამენტის ყოფილ უფროსის ვლადიმერ ღუდუშაურსა და ცოლის ძმას ვასილ მხეიძეს. პროკურორის მტკიცებით, საუბარია დაახლოებით რვა მილიონ ლარზე.
პროკურორმა ანა ლეკვეიშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სასამართლოში 135-მდე მოწმის ჩვენება აქვს წარმოდგენლი, ასევე ექსპერტიზის მასალები და დოკუმენტაცია, რომლებიც „პირდაპირ ადასტურებს ჩადენილ დანაშაულს“. მან ისიც ახსენა, რომ ამ საქმეზე არ დაკითხულა ყოფილი პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი. ჯუანშერ ბურჭულაძე სწორედ ღარიბაშვილის კადრად მიიჩნევა.
გიორგი ხაინდრავას ადვოკატი ირმა ჭკადუა ამბობს, რომ სისხლის სამართლის საქმე 40 ტომამდე კი არის, მაგრამ რეალურად ერთი საბუთიც არ დევს, რომელიც მისი დაცვის ქვეშ მყოფის დანაშაულს დაამტკიცებდა.
„რატომ დაიჭირეს ეს თავადაც აინტერესებს, არა აქვს ამაზე პასუხი. ყველა მოწმეს, რომელზეც სისხლის სამართლის საქმე დგას, ჩვენება აქვს შეცვლილი. ღუდუშაურსაც ერთი წინადადება არ უთქვამს ხაინდრავას წინააღმდეგ“, - უთხრა ირმა ჭკადუამ ჟურნალისტებს.
პროკურორის თქმით, ვლადიმერ ღუდუშაურმა სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან და აღიარა დანაშაული, რის შემდეგაც მას აღმკვეთი ღონისძიება გირაოთი შეეცვალა. ის დღევანდელ სასამართლო სხდომას არ ესწრებოდა.
ფორუმი