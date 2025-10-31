ლატვიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ოჯახში ძალადობის შესახებ კონვენციის დატოვებას

ხელშეკრულება ლატვიაში 2024 წელს შევიდა ძალაში, თუმცა ულტრაკონსერვატიულმა ჯგუფებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა ევროპის მასშტაბით გააკრიტიკეს ეს დოკუმენტი. ისინი ამტკიცებენ, რომ ის ხელს უწყობს „გენდერულ იდეოლოგიას“, ხელს უწყობს სექსუალურ ექსპერიმენტებს და ზიანს აყენებს ბავშვებს.
ლატვიის ოპოზიციურმა კანონმდებლებმა ხელშეკრულებიდან პოტენციურად გასვლის პროცესი სექტემბერში. მათ შეუერთდა „მწვანეთა და ფერმერთა კავშირი“, სამმხრივი მმართველი კოალიციის აგრარული ალიანსის წევრი.
კენჭისყრის წინ, ოთხშაბათს, რიგაში ჩატარდა ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე ხალხმრავალი აქცია. პოლიციის ინფორმაციით, აქციაში 5000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა.
ხუთშაბათს პარლამენტში კენჭისყრის შემდეგ, ლატვიის პრეზიდენტ ედგარს რინკევიჩს 10 დღის ვადა აქვს იმისთვის, რომ კანონპროექტს ხელი მოაწეროს, პარლამენტს ხელახალი განხილვისთვის დაუბრუნოს ან, კონკრეტულ გარემოებებში, რეფერენდუმის ჩატარება მოითხოვოს.
